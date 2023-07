Ein schweres Unwetter erwischte am Sonntag, 16. Juli, in den Abendstunden Teile des Aichfelds, etwa den Zeltweger Ortsteil Farrach. "Bäume auf der Straße und mehrere Keller unter Wasser, darunter auch der des Rüsthauses", fasst es Armin Leker, Kommandant der Feuerwehr Farrach zusammen. 22 Feuerwehrleute waren alleine in Farrach im Einsatz, um eine Schadensstelle nach der anderen abzuarbeiten.