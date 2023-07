Sturm, entwurzelte Bäume, Starkregen und Hagel: Ein heftiges Unwetter traf in der Nacht auf die Obersteiermark und zog über Graz weiter in den Südwesten. 1500 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Bis zu 5000 Haushalte im Raum Bruck, Deutschlandsberg und Leibnitz sind ohne Strom. Pyhrnautobahn und Zugverkehr sind teils gesperrt.

Donner und Starkregen haben die Steirerinnen und Steirer in der Nacht auf Donnerstag aus dem Bett gerissen. Die Gewitterzelle, die am Mittwoch noch im Westen Österreichs wütete, hat in den Nachtstunden die Steiermark und Kärnten erreicht. Steiermarkweit waren bis zu 1500 Feuerwehrleute im Einsatz, 200 allein in der Obersteiermark, die versperrte Straßen und Stromleitungen aufgrund von Sturmschäden wieder frei machen mussten. Vor allem betroffen war das Ennstal, in Leoben die Bereiche St. Michael, Kaiserberg, Kraubath.

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag waren am Mittwochabend über 7000 Haushalte ohne Strom. Nach wie vor sind 59 Trafostationen außer Betrieb. Im Raum Bruck sowie im südlichen Deutschlandsberg und Leibnitz haben rund 5000 Haushalte laut Energie Steiermark keinen Strom. "Die Zahl der Haushalte kann im Laufe des Tages variieren. Im Zuge der Reparaturarbeiten müssen immer wieder Haushalte vom Stromnetz genommen werden. Wir arbeiten derzeit auf Hochtouren", sagt Urs Harnik-Lauris, Sprecher von der Energie Steiermark.

Später zog die Gewitterzelle weiter in den Südwesten des Landes. Bei Bad Radkersburg wurden Sturmböen bis zu 120 km/h gemessen. In Leibnitz und Gamlitz führten umgestürzte Bäume zu Straßensperren und Stromausfällen. In Gnas löste ein Blitzschlag einen Dachstuhlbrand aus. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand das Dach bereits in Vollbrand. Im Haus befanden sich beim Brandausbruch sechs Personen. Eine Person wurde verletzt.

Pyhrnautobahn und Zugverkehr teils gesperrt

Die A 9 Pyhrnautobahn wurde in der Nacht bis mindestens Donnerstagmittag bei Trieben Richtung Süden gesperrt, weil mehrere Bäume auf die Straße gefallen sind und eine Mure abgegangen ist. Wie lange die Sperre konkret dauern wird, ist derzeit nicht abzuschätzen. Bevor die Straße freigegeben werden kann, muss ein Geologe den Hang begutachten, heißt es von der Asfinag. Der Verkehr wurde bei Trieben abgeleitet und bei Treglwang wieder aufgeleitet, hieß es von der Asfinag. Laut ÖAMTC hatte sich deswegen im Morgenverkehr ein Rückstau von etwa vier Kilometer gebildet.

Zwischen Bad Radkersburg und Halbenrain ist derzeit kein Zugverkehr möglich. Grund dafür ist ein Hindernis im Gleisbereich, heißt es von der ÖBB. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Bad Radkersburg und Spielfeld-Straß eingerichtet.

Auch in Kärnten kam es zu zahlreichen Sperren. Wegen Unwetterschäden sind zwischen Föderlach Bahnhof und Velden/Wörther See Bahnhof derzeit keine Fahrten möglich. Über die Dauer der Unterbrechung kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Die Züge warten die Sperre vorerst ab. Zwischen Ledenitzen und Rosenbach bei Villach fahren derzeit ebenso keine Züge. Es wurde haben ein Schienenersatzverkehr zwischen Faak am See und Rosenbach eingerichtet. Das Gleiche gilt für die Strecke zwischen Arnoldstein und Hermagor. Auch hier wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Hitze kehrt zurück

Momentan hat sich die Wetterlage beruhigt. Mit den Unwettern sind aber auch die Temperaturen gesunken. Wurden am Dienstag im steirischen Hitzepol Mooslandl (Bezirk Liezen) 33,4 Grad Celsius gemessen und am Mittwoch bis zu 31,7 Grad (Bruck an der Mur), erreichen die Temperaturen am Donnerstag noch schwül-warme 22 bis 27 Grad. Am Freitag kehrt die Hitze erneut zurück. Im Laufe des Vormittags stellt sich dann im ganzen Land sonniges Wetter ein. Am Nachmittag bilden sich im westlichen Bergland ein paar Quellwolken, auch ein kurzer Schauer ist nicht auszuschließen, ansonsten bleibt es aber verbreitet trocken. Auch am Wochenende soll das Badewetter halten. Temperaturen erreichen Höchstwerte bis zu 31 Grad.

Hagelversicherung: Schaden in Millionenhöhe

Für die Landwirtschaft ist vor allem in Tirol und Oberösterreich ein hoher Schaden entstanden, heißt es von der Österreichischen Hagelversicherung. Hagel, Regen und Sturm mit Orkanböen über 130 km/h haben für kaputte Pflanzen in den Mais- und Sojafeldern gesorgt. "Aktuell gehen wir durch die Unwetter in den letzten 24 Stunden von einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von mehr als 2,5 Millionen Euro aus", so Mario Winkler, der Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Bilanz.

Hagel in Oberösterreich © Hagelversicherung

"Heftige, kurze Stürme"

Schon am Mittwochnachmittag prognostizierte Geosphere-Meteorologe Martin Kulmer: "Es wird trickreich". Hielt sich die Gewitterzelle zunächst im Westen Österreichs auf, vorrangig in Vorarlberg, ist sie gegen Abend in der Steiermark angekommen. Über die Alpen, über Tirol und Salzburg hat sie sich in das Bundesland bewegt.

Starkregen und kräftigen Wind gab es in der Steiermark zuerst in Schladming. Mehrere Feuerwehren mussten ausrücken. In der Gegend um Schladming und Ramsau waren Stand Mittwochabend etwa 400 Haushalte ohne Strom, weil zwölf Trafostationen aufgrund des Unwetters ausgefallen sind. Auch Liezen war vom Regen und Wind betroffen, 200 Feuerwehrleute waren wegen umgestürzter Bäume - auch auf der B320 - und überfluteter Keller im Einsatz. In Trieben hat es zum Beispiel auch gehagelt. Die Steirerinnen und Steirer in den betroffenen Gebieten sprechen von "extrem heftigen" Stürmen, die nach kurzer Zeit wieder vorbei waren.

© Kachelmann.at

In Obertal hinterließ das Gewitter seine Spuren © Martin Huber

Westen Österreichs betroffen

Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) zeigte am Mittwochvormittag noch eine Warnung für die gesamte Südsteiermark an, auch der Raum Graz war betroffen. Im Laufe des Tages verlegte sich die Gewitterzelle weiter in den Süden, ins kärntnerische Lavanttal bis nach Slowenien. Der Gewitter-Hotspot war am Mittwochnachmittag noch die Westhälfte Österreichs. Am Abend breiteten sich die Gewitterzellen im Osten aus. Auch das Burgenland war teils von heftigen Regenschauern betroffen. Im Zeitraum von 22 Uhr am Mittwochabend bis Donnerstagfrüh wurden 80 Einsätze von 37 Feuerwehren verzeichnet. Es galt vor allem, umgestürzte Bäume von Straßen zu entfernen oder Keller auszupumpen. Verletzt wurde niemand.

UWZ © UWZ Screenshot

Gewitter zieht Richtung Steiermark © UWZ

In Vorarlberg führte die angekündigte Gewitterfront ab Dienstagabend zu mehr als 50 Feuerwehreinsätzen. Bei Windspitzen von über 90 km/h wurden zahlreiche Bäume entwurzelt und Straßen verlegt. Laut Aufzeichnungen der GeoSphere Austria erreichten die Sturmböen am Dienstagabend Geschwindigkeiten von über 90 km/h am exponierten Rohrspitz, in Bregenz waren es über 60 Kilometer pro Stunde, in Dornbirn, Feldkirch und Bludenz über 50.

Auch in Tirol hielt die Unwetterfront mit Starkregen und Sturmböen die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch auf Trab. Es kam zu über 300 Alarmierungen, an die 100 im Bezirk Schwaz und 75 in der Landeshauptstadt Innsbruck. In vielen Bezirken kam es zu Stromausfällen.

Auch die Stadt Salzburg war vor Unwettern nicht gefeit. 60 Einsätze verzeichneten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr. Zwei O-Bus-Leitungen wurden beschädigt.

In Oberösterreich rückten mehr als 190 Feuerwehren in der Nacht zu mehr als 400 Einsatzstellen aus.

In Neuhofen a.d. Ybbs (NÖ) wurde ein Motorradfahrer aufgrund eines umgestürzten Baumes verletzt. Der laut Notruf NÖ 18-Jährige wurde ins Landesklinikum Amstetten transportiert. In Haag seien auch Fahrzeuge beschädigt worden.