"Acht Uhr ist die Primetime – da könnte man sich vierteilen. Den Termin wollen am Morgen alle", lacht Barbara Hammerle. Wer die Murtaler Volkshilfe zu einem Einsatz begleiten will, muss früh aufstehen: Um 6.45 Uhr macht sich Hämmerle auf, zu ihrem ersten Klienten an diesem Arbeitstag. Draußen ist es bitterkalt, im Auto wärmen Heizung und klassische Musik sowie der Ausblick auf die Seetaler Alpen Herz und Hände.