Es duftet nach Kräutern und Ölen. Wer den kleinen Laden in der Weißkirchener Stubalpenstraße betritt, wird nicht nur von wohlriechenden Düften empfangen, sondern auch von einer strahlenden Geschäftsinhaberin. Passend dazu der Name des Drogerie- und Reformhauses: "Pure Strahlkraft". Ein Strahlen, das Lisa Steinwidder (31) in die Welt hinaustragen will.