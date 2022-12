18 Hometrainer wurden in der Vorweihnachtszeit auf die Schulen der Stadt Judenburg verteilt (BG/BRG, Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, HAK, Mittelschule und Polytechnische Schule). Und das aus einem besonderen Anlass: Hintergrund ist, dass auf den Geräten möglichst viele Kilometer erradelt werden sollen, denn zehn Prozent der Gesamt-Kilometer werden von den Stadtwerken Judenburg in Euro "umgetauscht". Das Organisationsteam, bestehend aus Gemeinderätinnen und Gemeinderäten mehrerer Fraktionen, spendet diese Summe an den Vinzimarkt Judenburg.