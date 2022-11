Das Projekt wird seit Jahren diskutiert, die Notwendigkeit ist unumstritten: In der Obersteiermark fehlt eine Haustierrettung, die zur Stelle ist, wenn das Tierheim in Kobenz geschlossen hat. Vor allem in der Nacht ist die Lage problematisch: "In Graz kümmern sich meistens Polizei oder Feuerwehr, bei uns bleibt es an Privatpersonen und dem Verein ,Aus Liebe zum Tier Murtal' hängen", erklärt Elke Pichler. Die ehemalige Leiterin des Tierheims kämpft seit vielen Jahren für die Haustierrettung.

2021 stellte das Land Steiermark der Gemeinde Knittelfeld sogar ein Budget für einen ersten Projektentwurf zur Verfügung. Eine Arbeitsgruppe arbeitete in Abstimmung mit dem Tierheim sowie Feuerwehr und Polizei ein Konzept aus, wie eine Tierrettung 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag realisiert werden könnte. Das Land signalisierte Interesse, das Pilotprojekt bei Erfolg auszudehnen. Schätzungen zufolge belaufen sich die Kosten aber auf rund 200.000 Euro pro Jahr. Versuche, alle Gemeinde des Murtals für das Projekt zu begeistern (und sich die Kosten zu teilen), scheiterten.

Elke Pichler mit den gesammelten Unterschriften für die Haustierrettung © kk

Das wollte Elke Pichler nicht hinnehmen, sie startete eine Petition. Mit Erfolg: "Wir haben rund 2400 Unterschriften bekommen, mindestens 1500 erfüllen die nötigen Formalkriterien." Die Unterschriften sind bereits auf dem Weg nach Graz, der steirische Landtag muss sich demnächst mit dem Thema beschäftigen.

Indes waren Pichler und Eva Wolfsberger vom Streunerkatzen-Verein "Aus Liebe zum Tier" auch bei Tierschutzsombudsfrau Barbara Fiala-Köck vorstellig, um für die Problematik in der Obersteiermark zu sensibilisieren. "Uns wurde versichert, dass die Gespräche auf Hochtouren laufen", so Elke Pichler. "Angedacht ist ein steiermarkweiter Bereitschaftsdienst für alle Tierheime. Das wäre eine erste Lösung." Freilich würde eine Tierrettung noch weiter gehen und mehr Bereiche abdecken, "aber ich wäre schon über den Bereitschaftsdienst sehr froh".