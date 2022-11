Über steigende Schülerzahlen freut man sich an der Musikschule Murau. Direktor Wolfgang Fleischhacker: "Wir haben befürchtet, dass die aktuelle Teuerungswelle und die Folgen der Pandemie zu einem Schülerrückgang führen werden, so wie es in vielen Musikschulen der Steiermark der Fall ist." Doch es kam nicht so, im Gegenteil: 875 Schülerinnen und Schüler besuchen aktuell die Musikschule Murau, so viele wie noch nie. "Das ist unter anderem auf einen motivierten und bemühten Lehrkörper zurückzuführen und auf hervorragend funktionierende Kooperationen mit den Kulturträgern", so Fleischhacker.