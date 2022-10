Es ist ein Abschied, der schmerzt: Mit 65 Jahren setzt sich Primar Johann "Hans" Offenbacher zur Ruhe. Seit 1998 leitete er die Abteilung für Neurologie am LKH Knittelfeld, stand auch vier Jahre als ärztlicher Direktor an der Spitze des Murtaler Spitalsverbundes. Zum Abschied des überaus beliebten Mediziners organisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem eine "Fahrt" mit dem Feuerwehrkran über das Krankenhaus, das Offenbacher in den vergangenen 25 Jahren wesentlich geprägt hat. Wir haben den Seckauer zum Interview gebeten.