Die Weihnachtsbeleuchtung wird erst im Dezember eingeschaltet und zudem stark reduziert. Sprich: In Knittelfeld wird es heuer nur in der Innenstadt weihnachtlich leuchten. Der Brunnen am Hauptplatz ist längst ausgeschaltet, die Wassertemperatur im Hallenbad wird leicht - um einen Grad Celsius - reduziert. Über diese und andere Maßnahmen sprach Knittelfelds Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ) bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag, 26. September. Denn eines ist klar: Auch die Stadtgemeinde ist zu Energiesparmaßnahmen gezwungen: "Wir haben Mehrkosten von mehr als einer halben Millionen Euro, das ist Fakt", so Bergmann. Er glaubt auch, dass die Bevölkerung für die Maßnahmen Verständnis haben wird - und eines steht für den Stadtchef fest: "Schulen und Kindergärten müssen warm bleiben".