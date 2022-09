Draußen fröstelte es bereits, drinnen wurde die Vorstellung des Judenburger Kultur- und Event-Programms für den Herbst 2022 bis Jänner 2023 abgehalten: "Judenburg ist guter Nährboden für Künstlerinnen und Künstler. Der Prophet im eigenen Land muss auch wieder was wert sein, das muss mit dem Programm unterstrichen werden", meinte Bürgermeisterin Elke Florian in den Räumlichkeiten des "Wein & Gut", Judenburgs Vinothek in Hautplatz-Nähe.