Herr Kolland, als Gründer, Obmann und einer der Trainer des Vereins „Kolland Topsport Gaal“ haben Sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 200 junge und erwachsene Sporttalente begleitet. Was haben Sie an Potenzial in der Region Murtal-Murau erkennen können?

HARALD KOLLAND: Ein sehr großes Potenzial. Die Region hat immer wieder Spitzensportler hervorgebracht und das ist auch jetzt wieder möglich. Man muss das Potenzial allerdings finden und wecken, und zwar schon im Kindes- und Jugendalter. Es reden zwar immer alle von den Nationalteams, aber eigentlich bräuchten wir die besten Trainer bei den Kindern.