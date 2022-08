Spatenstich am Lachtal

Neue Appartement-Anlage: "Kein Betongold, sondern Herzblut"

Am 12. August wurde der Spatenstich für eine Appartement-Anlage am Lachtal gesetzt. Man wolle damit die Wettbewerbsfähigkeit des Ortes sichern, heißt es. In sozialen Medien wird das Projekt kritisiert.