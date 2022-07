"Die Energiepolitik in Österreich und der Steiermark ist eine Bankrotterklärung der Politik", so Martin Kaltenegger, Obmann der Landwirtschaftskammer Murtal. Kaltenegger ist seit zwölf Jahren Obmann vom Ausschuss Energie der Landwirtschaftskammer Steiermark. Bund und Land würden eine Doppelmoral an den Tag legen: Auf der einen Seite versuche man, die Energiewende voranzutreiben, auf der Kehrseite sei man der Hauptprofiteur von Öl- und Gas-Geschäft. Sein Lösungsvorschlag, um das derzeitige Energiechaos, welches momentan herrscht, zu beenden, seien die erneuerbaren Energieträger und Biomasse. Insbesondere bei Biogasanlagen könne man sämtliche agrarische Reststoffe verwerten und Gas produzieren.