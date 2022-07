Am 2. und 3. September wird in Zeltweg wieder zur Airpower geladen. Motto: Über den Wolken. Programm und Konzept stehen – bei beinahe wolkenlosem Himmel wurden am 1. Juli in Zeltweg alle Details zur größten Flugshow Europas verraten. Natürlich mit "privater" Flugshow für die Anwesenden, darunter Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, die sich von den Künsten der Piloten beeindruckt zeigten.