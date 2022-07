Vom Vatikan nach Weißkirchen: Männergesangsverein lädt zum Hofsingen

Wer immer schon mal ein Konzert wie im Petersdom in Rom hören wollte, sollte am Wochenende im Eibensteinerhof in Weißkirchen vorbeischauen: Der Männergesangsverein Weißkirchen lädt dort Samstag und Sonntag zum 16. Hofsingen.