Walter Köstner und seine Frau Margareta sind das dritte Jahr als Halter in der Oberen Vorderleitenhütte. Im Online-Stellenmarkt des Alm- und Weidevereins Österreich erfuhren sie, dass die Agrargemeinschaft Vorderleiten auf der Suche nach Almhaltern war. So machten sie sich aus dem Mostviertel in Niederösterreich auf, „das Murtal war ziemliches Neuland für uns,“ lacht Walter Köstner. Die Hütte gefiel sofort. „Nach dem Beschnuppern im ersten Jahr haben wir mit allen Landwirten, auf deren Kalbinnen wir achtgeben, ein problemloses Verhältnis. Sie haben gemerkt, dass wir keine Aussteiger auf Selbstfindungstrip sind,“ lacht Margareta Köstner. Man müsse bereit sein, das Leben auf das Notwendigste zu reduzieren.