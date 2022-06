Am Knittelfelder Spital müssen voraussichtlich Behandlungen verschoben werden

Aufgrund fehlenden Personals in der Abteilung für Innere Medizin am LKH-Standort in Knittelfeld werden wohl Patienten auf Behandlungen warten müssen. Die Akutversorgung sei aber gewährleistet, versichert die Kages. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Causa.