Hilferuf überlasteter Spitalsärzte: "In Knittelfeld droht die Triage"

Mit Kurzinterview. Ärzte der Inneren Medizin am Spital in Knittelfeld wenden sich mit einem Brief an die Führungsebenen des Murtaler LKH-Verbundes und der Kages. Die Kernaussage: Schon ab Sommer drohen massive Einschränkungen bei der Versorgung.