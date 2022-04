In den vergangenen Wochen tourten Wut-Bergbauer Christian Bachler vom Bergerhof Krakauebene und Falter-Chefredakteur Florian Klenk wie berichtet durch Österreich und präsentierten bei Lesungen Klenks Buch "Bauer und Bobo". Am 20. April folgte in der Bundeshauptstadt die Premiere der Dokumentation "Der Bauer und der Bobo" von Kurt Langbein. In der Doku geht es unter anderem um die besondere Freundschaft zwischen Bachler und Klenk, aber auch um bedenkliche Entwicklungen in der Landwirtschaft und Gesellschaft.