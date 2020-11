Facebook

Die Anzahl an Coronapatienten, die im Spital behandelt werden, steigt © Sarah Ruckhofer

Nicht nur im Bezirk Murau steigen die Coronainfektionen an, auch im Murtal wird am Montag ein neuer Höchststand vermeldet. 459 Menschen sind derzeit aktiv infiziert, vergangenen Mittwoch waren es noch 286, am Freitag bereits 349. Die Ansteckungsketten nachzuverfolgen, ist für die Behörde mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit. "Übers Wochenende sind die Zahlen enorm gestiegen", so Bezirkshauptmann-Stellvertreter Peter Plöbst. Die Behörde war auch Samstag und Sonntag voll besetzt, von 9 bis 18 Uhr hab man "gekämpft, die Positiven abzuarbeiten". Die Lage werde immer schwieriger: "Auch die Testkapazitäten sind so gut wie ausgereizt."