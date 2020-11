92-Jährige in Quarantäne"Jene, die wir schützen wollen, sterben an Isolation und Einsamkeit"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim 90er war die Welt noch in Ordnung: Monika Gruber mit ihrer Mutter Maria © KK

Viel wird in dieser Zeit über die Corona-Auswirkungen diskutiert. Welche Schicksale sich ergeben können, ohne direkt von der Viruserkrankung betroffen zu sein, zeigt ein Beispiel aus Spielberg. Monika Gruber hat ihre 92-jährige Mutter Maria über Jahre zuhause gepflegt. "Doch vor zwei Monaten ist sie zum siebenten Mal gestürzt, erlitt einen Schambeinbruch und mehrere Rippenbrüche", so Gruber. Nach Aufenthalten in mehreren Krankenhäusern dann eine bittere Erkenntis: "Es war für mich an der Zeit zu erkennen, dass ich die Pflege nicht mehr zu Hause übernehmen kann. Jeder der in dieser Situation ist oder war, weiß wie schwer die Entscheidung ist, die Pflege eines geliebten Menschen in fremde Hände zu geben", sagt die 57-jährige Spielbergerin, die als Mesnerin in der Pfarre Lind tätig ist.