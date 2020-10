Facebook

Pfleger schlagen Alarm (Sujetbild) © (c) sudok1 - stock.adobe.com

Als erstes Krankenhaus der Steiermark wurde am Mittwoch das LKH Knittelfeld für Besucher gesperrt, noch am Nachmittag folgten sämtliche weitere Kages-Einrichtungen. Eine Maßnahme, die wenig überrascht: Längst zählt der Spitalsverbund Murtal zu den steirischen Hotspots, 90 Patienten und Mitarbeiter befinden sich in Absonderung. Seitens der Betreibergesellschaft Kages spricht man von einer "angespannten Situation", noch können Engpässe aber intern ausgeglichen werden. Klar sei aber, dass es Maßnahmen braucht: "Wenn die Infektion weiter in die Spitäler vordringt und noch mehr Personal erkrankt oder als Kontaktpersonen abgesondert werden, kann es zu personellen Engpässen kommen."