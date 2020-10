Initiative einer Mutter Demo gegen Corona-Maßnahmen für Kinder geplant

Eine Mutter aus Fohnsdorf hat auf Facebook eine Bewegung ins Leben gerufen, die enormen Zuspruch findet. Am Samstag wird in Knittelfeld sogar demonstriert.

Sujetbild © Weichselbraun Helmuth

Über diese Bewegung spricht derzeit das ganze Murtal: Andrea Beer aus Fohnsdorf ist zweifache Mutter und hat am vergangenen Freitagabend die Facebook-Gruppe "Corona Bewegung Steiermark für Eltern in Schulen und Kindergärten" ins Leben gerufen. Aktuell zählt man bereits rund 1600 Mitglieder - Zustrom stark steigend - und hat binnen kürzester Zeit eine Demonstration auf die Beine gestellt. Am 31. Oktober wird ab 14 Uhr in Knittelfeld "Gemeinsam-stark, für unsere Kinder gegen die Corona-Maßnahmen" protestiert. Beer selbst ist über den vielen Zuspruch überrascht: "Zuerst war die Gruppe nur für das Murtal gedacht, aber schon nach kurzer Zeit kamen Anfragen aus der ganzen Steiermark."