Diese fünf Steirer helfen bei der Formel 1 mit © Collage/Ruckhofer (4), Rotes Kreuz

Gerhard Waygan, Polizei

Der Seckauer Gerhard Waygand (61) ist eine Koryphäe: Er ist Leiter der Alpinen Einsatzgruppe Murtal, seit 27 Jahren „Flight Operator“, also Mitglied der Flugpolizei, Bergführer, Bergespezialist, untersucht Todesfälle im Gebirge und vieles mehr. Am Red-Bull-Ring wird er heuer vor allem das unwegsame Gelände überwachen. Nicht nur von der Luft aus, sondern auch zu Fuß: „Wir werden die Hotspots kontrollieren, wo Fans den Zaun überqueren könnten.“ Der dreifache Vater hat viele Einsätze am Red-Bull-Ring absolviert, kennt Boxenstraße wie Fahrerlager. Trotzdem ist es für ihn heuer ein besonderes Gefühl – er verabschiedet sich bald in den Ruhestand.