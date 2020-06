Kleine Zeitung +

Wer mit wem? In Pölstal soll es schon rasch in die Verhandlungen gehen

In fünf Murtaler und Murauer Gemeinden gibt es keine absolute Mehrheit. Noch ist zu früh zu sagen, wer mit wem kann und will. Darunter in Pölstal, wo man aber rasch in die Verhandlungen gehen will.