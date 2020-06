Facebook

Der LKW konnte mittlerweile geborgen werden © Bergedienst.at

Am Freitagvormittag kam es auf der S36 in Höhe des Einkaufszentrums Arena am Waldfeld zu einem LKW-Unfall. In einem einspurigen Baustellenbereich kam ein LKW samt Anhänger aus derzeit ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte über eine angrenzende Böschung in Richtung eines Firmengeländes. Auch ein zweites Fahrzeug war in den Unfall verwickelt, beide Lenker blieben glücklicherweise unverletzt.