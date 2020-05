Facebook

Viele Strecken gibt es im Murtal nicht mehr, die Mountainbiker legal benützen dürfen. „Entwicklungsland“ ist ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt. Insofern ist es nur allzu verständlich, dass die Radsportler über das Fahrverbot entlang der beliebten „Murtalblick“-Runde entsetzt waren. Ein Problem für den Mountainbike-Sport sind wie so oft jene schwarzen Schafe, die sich nicht an die Regeln halten. Grundbesitzer berichten von völliger Missachtung jeglicher Hinweistafeln, von lebensgefährlichen Situationen mit landwirtschaftlichen Maschinen, von Sachbeschädigungen und Beschimpfungen. Auch wenn sich die meisten Mountainbiker an die Regeln halten und ihren Sport mit Freude ausleben – die negativen Ausnahmen haben in der Vergangenheit das Klima zwischen Grundbesitzern und Radsportlern nachhaltig vergiftet.