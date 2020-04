Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Mountainbike-Netz für die Region Murtal fordert unser Leser Andreas Zeller © stock.adobe

Durch die Absage von Großveranstaltungen erwartet der Tourismusverband Spielberg heuer einen extremen Rückgang von Nächtigungen. Tourismuschef Michael Hausleitner sprach gegenüber der Kleinen Zeitung bereits davon, dass man sich in der Region nun auf den sanfen Tourismus konzentrieren müsse, um vorne dabei zu sein, wenn in Corona-Zeiten die Österreicher in der Heimat Urlaub machen. Einen konkreten Vorschlag dazu hat uns Andreas Zeller aus Kobenz übermittelt, er fordert, den Radtourismus, insbesondere das Thema Mountainbike, zu forcieren. Hier sein Leserbrief: