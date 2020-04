Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Debatte um gesperrten Weg "Murtalblick" geht weiter. Naturfreunde fordern Freigabe für Wanderer und sehen den Gesetzgeber in der Verantwortung.

Die Sperre der Strecke sorgt für Unmut © Findl

Die Sperre der Mountainbike-Strecke "Murtalblick" zwischen Apfelberg und Großlobming erhitzt weiter die Gemüter. Nun melden sich auch die steirischen Naturfreunde in einer Aussendung zu Wort: "Die Naturfreunde fordern schon seit Jahren klare Regeln für die Benützung von Forststraßen durch Mountainbiker. Wie man sieht, ist das Thema aktueller denn je“, so Jürgen Dumpelnik, Landesvorsitzender. „Wir wollen kein Gegeneinander mit den Grundbesitzern. Hier geht es um die Schaffung von Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Leider hat sich diesbezüglich trotz anhaltender Forderungen in den letzten Jahren politisch wenig getan.“