Fliegerhorst Zeltweg bleibt wegen Corona-Maßnahmen für Mitglieder der Flugsportgruppe Steirisches Oberland gesperrt. Obmann befürchtet, das könnte das ganze Jahr über so bleiben.

Segelflugzeuge müssen noch bis Anfang Mai am Boden bleiben. Für die Mitglieder der Flugsportgruppe Steirisches Oberland wird es auch danach schwierig, in die Luft zu gehen © F.S.T.O/Facebook

Es ist eine gute Nachricht für alle Segelflieger: Auch diese Sportart darf ab Mai wegen der Corona-Lockerungen wieder ausgeführt werden. Bei der Flugsportgruppe Steirisches Oberland ist die Freude darüber dennoch getrübt. Sie hat ihre Segel- und Motorflieger in einer Halle auf dem Gelände des Fliegerhorstes Zeltweg stehen. Wegen der Corona-Maßnahmen dürfen allerdings die Segelflug-Piloten nicht ins Bundesheer-Gelände. „Derzeit sieht es so aus, dass dies noch Monate, im schlimmsten Fall das ganze Jahr dauern könnte“, sagt Obmann Burghart Reiter. Er hofft nun, dass sich in Gesprächen mit Heeresverantwortlichen noch eine Lösung finden lässt.