Die meisten hielten sich an die Vorgaben und gingen nicht in die Öffentlichkeit; in Supermärkten waren viele Senioren zu sehen © Josef Fröhlich

Vergangenes Wochenende war alles klar kommuniziert: die Corona-Geschichte ist kein Spaß, so wenig Kontakte wie möglich, zu diesem Zweck wird der Staat heruntergefahren. So mancher wunderte sich, dass Skigebiete oder Cafés in der Region voller Menschen waren. Weil’s eigentlich nicht schwer zu verstehen ist: nicht außer Haus gehen, wenn irgendwie möglich. Und wenn es doch sein muss, sich niemandem nähern, Hände waschen sowieso.