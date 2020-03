In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Eine Murauerin ist an dem Coronavirus erkrankt. Sie wird am LKH Graz behandelt.

© Sarah Ruckhofer

Lange waren aus dem Bezirk Murau keine bestätigten Corona-Fälle bekannt. Am Montag (16. März) hat sich das leider geändert. Wie die Kleine Zeitung in Erfahrung bringen konnte, ist eine Frau (Jahrgang 1933) aus der Bezirkshauptstadt an dem Coronavirus erkrankt.