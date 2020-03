In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Am Sonntagabend und auch Montagfrüh (16. März) hatte ein Gastwirt und FPÖ-Kandidat für die Gemeinderatswahl in Zeltweg noch darauf beharrt, sein Lokal trotz Corona-Krise offenhalten zu wollen. Nun hat er doch eingelenkt.

Der ´Sturmtreff´ in Zeltweg © KK

Auf den sozialen Netzwerken war auf ihn seit Sonntagabend (15. März) eine Welle an (teils heftiger) Kritik hereingebrochen. FPÖ-Bezirksparteiobmann und Nationalratsabgeordneter Wolfgang Zanger hatte bereits am Montagmorgen den Parteiausschluss eingeleitet. Am späten Montagvormittag hat nun der Wirt und FPÖ-Kandidat für die Gemeinderatswahl in Zeltweg, Sascha Fülöp, eingelenkt.