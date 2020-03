In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Chef des "Sturmtreff" in Zeltweg beschimpfte die Bundesregierung und weigerte sich, sein Lokal zu schließen. Der SK Sturm distanzierte sich vehement. Mittlerweile hat der Wirt eingelenkt.

Der "Sturmtreff" in Zeltweg © KK

Es war nur ein wenige Zeilen langes Posting, das Sascha Fülöp am Sonntagabend (15. März) auf der Facebook-Seite seines Lokals "Sturmtreff-Zeltweg" veröffentlicht hat. Und doch sorgte dessen Inhalt binnen kürzester Zeit für eine Welle von Kritik und Unverständnis. Denn obwohl sämtliche Restaurants im Land aufgrund der Corona-Krise vorübergehend geschlossen werden müssen, werde er weiterhin geöffnet halten und Gäste empfangen, teilte Fülöp mit. O-Ton (Rechtschreibfehler nicht korrigiert): "die Regierung kan mich ganz normal am arsch leken so lange ich nichts schriftlich habe".