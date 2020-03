In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Müller hat geöffnet © Bettina Oberrainer

Hamsterkäufe? "Die Frequenz in den Geschäften ist nach wie vor gut", sagt Werner Gruber, Geschäftsführer der Arena in Fohnsdorf. Ab heute, 16. März, haben in dem Einkaufszentrum noch folgende Geschäfte geöffnet: Hofer, Lidl, Bäckereien Gruber und Madenberger, Bipa, DM, Müller, A1, Magenta, Wutscher, Jet, Das Futterhaus und Fressnapf. "Immer mehr Menschen tätigen ihre Einkäufe mit Handschuhen", so Gruber, der übrigens auch von zu Hause aus arbeitet. Aktualisiert wird die Liste der offenen Betriebe regelmäßig auf der Arena-Facebook-Seite. Mit dem wichtigen Hinweis: "Nutzen Sie das Angebot nicht zum Bummeln, Schauen oder Ähnliches, sondern nur in für Sie wichtigen und dringenden Fällen!"