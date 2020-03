Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SUJET © Andrey Popov - stock.adobe.com (Andrey Popov)

Um die Versorgung von älteren und aus verschiedenen Gründen nicht mobilen Personen trotz der Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus weiter aufrecht erhalten zu können, bieten nun immer mehr Gemeinden und Privatpersonen Hilfsdienste an. Hier ein Überblick.

Knittelfeld. Ab Dienstag werden von einem Team der Stadtgemeinde Knittelfeld Notfallpakete an Personen geliefert, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Das könne laut Bürgermeister Harald Bergmann etwa ältere oder in Quarantäne befindliche Personen betreffen. Die Versorgungspakete, die für ungefähr eine Woche ausreichen sollten, werden vor der Haustüre abgelegt. Zu einem Kontakt mit dem Zulieferer soll es nicht kommen, die Bezahlung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Erreichbar ist das Corona-Hilfsteam ab Dienstag unter der Bürgerservice-Nummer 03512/832 11 501. WICHTIG: Es handelt sich dabei um keine Hotline für medizinische Fragen.

Judenburg. Die Judenburger Opposition (ÖVP, FPÖ, Grüne) hat die Notfalltelefonnummer 0664/994 358 15 ins Leben gerufen. Hier sollen gebündelt Informationen (welche Supermärkte, Unternehmen etc. haben offen; welche Ärzte, Apotheken, Notfalldienste sind erreichbar) zur Verfügung gestellt werden. Auch ein Einkaufsdienst ist vorgesehen.

Spielberg. Auch die Gemeinde Spielberg hat eine Hotline eingerichtet: Wer die Nummer 0650 / 51 431 88 wählt, bekommt Hilfe bei Einkäufen und Erledigungen. Geboten werden Einkäufe von Lebensmitteln, Abholen von Medikamenten, Post- und Behördenwege.

Fohnsdorf/Aichfeld. In unterschiedlichen Belangen unterstützt die in Fohnsdorf ansässige „Private Seniorenbetreuung“ ältere Menschen aus der Region. Auch während der Corona-Krise will Kerstin Lintschinger Hauser mit ihrem Team unterstützen, „unkomplizierte und unbürokratische Hilfe bei Einkäufen und Erledigungen anbieten“. „Wir bieten viele Sachen an, aber aufgrund der aktuellen Lage fällt vieles aus“, so die diplomierte Sozialbetreuerin. Ganz gratis könne man den Dienst nicht durchführen, verlangt wird Kilometergeld und ein kleines Entgelt. Durchgeführt wird der Einkaufsdienst im Aichfeld, erreichbar ist Lintschinger Hauser unter Tel. 0650/987 16 05.

Weißkirchen. Das Bürgerservice vermittelt Wirtschaftstreibende wie den Unimarkt Weißkirchen unter Christa Raffler oder die Bäckerei Pirker unter Peter Pirker, die sich sofort für einen Lieferservice bereit erklärten. Bei einem größeren Bedarf stehen aktive Gemeinderäte der Marktgemeinde Weißkirchen wie unter anderem Bernd Pfandl, Mario Leitner und Markus Tafeit als helfende Hand bereit. Das Bürgerservice Weißkirchen ist unter der Nummer 03577/80903 erreichbar.

Pölstal. In Pölstal bieten die Neos einen Einkaufsdienst an. Das Angebot richtet sich an Risikogruppen ebenso wie an Menschen unter Quarantäne. "Wir bieten den Einkauf von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten an", so der Landtagsabgeordnete Robert Reif. Telefonnummer: 0650/41 11 700.

Scheifling. Wer in der Gemeinde Scheifling Einkaufs- oder Fahrtendienste beziehungsweise andere Hilfe benötigt, kann sich bei der Gemeinde unter der Telefonnummer 03582 2315 oder bei Bürgermeister Gottfried Reif (0664/23 27 661) melden.

Oberwölz. Oberwölz bereitet sich umfassend auf den Ernstfall vor: Die "Team Österreich Tafel" wurde bereits entsprechend umdisponiert. Fallen 24-Stunden-Pflegekräfte aus, gibt es freie Kapazitäten im örtlichen Seniorenheim. Dazu werden durch Stornos frei gewordene Betten in Gasthöfen der Gemeinde ebenfalls zur Verfügunge gestellt. Zudem hat die Gemeinde "Essen auf Rädern" ausgebaut, um Menschen in Quarantäne zu helfen. Auskünfte gibt Bürgermeister Johann Schmidhofer (0664/2234714).

Der Artikel wird laufend aktualisiert. Falls auch Sie von Hilfsdiensten wissen, melden Sie sich gerne unter 0699/18656081 oder hinterlassen einen Kommentar.