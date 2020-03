In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Das Team des Getränkehandels Scheucher © kk

So ganz kann es Hans-Georg Scheucher, Geschäftsführer der Getränkequelle Scheucher GmbH aus Fohnsdorf, noch gar nicht glauben: "Am Montag hatten wir noch volle Auftragsbücher, und jetzt stehen wir buchstäblich zwischen Sein und Nichtsein." Freitagnachmittag gab die Regierung bekannt, dass die Gastronomie in Österreich ab Montag nur mehr bis 15 Uhr geöffnet sein wird. Viele Geschäfte abseits des täglichen Bedarfs müssen zusperren. "Wir machen zwei Drittel unseres Jahresumsatzes zwischen Mitte März und Mitte Oktober mit Veranstaltungen", seufzt Scheucher. Schon jetzt verzeichnet man massive Einbußen, auch die hauseigene "Bierstube" hat ab Montag nur mehr eingeschränkt offen. "Für uns ist das extrem existenzbedrohend." Zehn Mitarbeiter beschäftigt der vor 83 Jahren gegründete Betrieb, nun setzt man auf kreative Maßnahmen. "Wir bieten ab sofort ein Getränke-Taxi, das bis vor die Haustür liefert. Ohne persönlichen Kontakt", so Scheucher. Hält die Krise länger an, "überlegen wir, auch auf Lebensmittel auszuweiten".