Rund 500 Wähler werden morgen, am 13. März, ihre Stimme in Knittelfeld abgeben. Wahllokal wird ins Foyer verlegt, Bürgermeister kritisiert Vorgehen des Landes scharf.

Fordert Verschiebung der Wahl: Harald Bergmann © kk

Einen konsequenten Umgang mit dem Corona-Virus hat man in Knittelfeld gewählt: Ab Montag ist das Hallenbad in der obersteirischen Gemeinde geschlossen, das örtliche Tierheim hat bereits am Mittwoch den Besucherverkehr eingestellt. Das "Haus der Vereine" und das Jugendzentrum ziehen nach. "Es hilft ja alles nichts", so Knittelfelds Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ). "Entweder ordentlich, oder gar nicht. Es geht in Richtung eines Pandemieplanes, wir bereiten uns auf Notbetrieb vor."