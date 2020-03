Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Murauer Anwalt Günter Novak-Kaiser beschäftigt sich seit mehr als fünf Jahren mit den Wasseranschlussgebühren in St. Peter am Kammersberg © Mario Spreitzer

Es ist eine leidige Geschichte, die den Murauer Rechtsanwalt Günter Novak-Kaiser schon seit mehr als fünf Jahren beschäftigt: Es geht um die Wasseranschlussgebühren in der Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg. 17 Jahre lang haben Besitzer kleinerer Häuser viel zu viel bezahlen müssen. Jetzt stellt die Volksanwaltschaft grobe Mängel seitens der Aufsichtsbehörde (Land Steiermark) und der Gemeinde fest und fordert von der Landesregierung nach einer Lösung zu suchen.



Die Vorgeschichte: 1998 bekam die Marktgemeinde St. Peter am Kammersberg eine Trinkwasserversorgungsanlage. Damals mussten die Wasseranschlussgebühren festgelegt werden. Der Gemeinderat beschloss, dass jedermann gleich hohe Anschlusskosten zu bezahlen hat. Das entspricht nicht dem Landesgesetz. Und darauf wurde die Gemeinde von der Aufsichtsbehörde auch aufmerksam gemacht. Die Verordnung sei rechtswidrig und müsse richtiggestellt werden, so damals die Aufsichtsbehörde.



Doch der Gemeinderat ignorierte die Weisung, die Aufsichtsbehörde wurde nicht mehr tätig. Bis 2015 zahlten rund 200 bis 300 Familien um 1500 bis 2500 Euro zu viel. Erst als sich ein Hausbesitzer an das steirische Landesverwaltungsgericht wandte, kam Bewegung in den Fall. 2015 wurden die Gebühren schließlich angepasst.



Jetzt wollen die Geschädigten ihr Geld zurück. Doch der Gemeinderat beschloss, alles so zu belassen, wie es ist. „Der Beschluss erfolgte auf Basis mehrerer Rechtsmeinungen“, so damals Bürgermeister Hermann Göglburger. Später tauchten Vorwürfe auf, der Bürgermeister habe nicht nur den Gemeinderat, sondern auch die Bevölkerung falsch informiert.



Novak-Kaiser, der mehrere Geschädigte vertritt, wandte sich im August 2019 schließlich an die Volksanwaltschaft. Diese prüfte den Fall monatelang und kam nun zu der Ansicht, dass die Aufsichtsbehörde versagt habe. Aber auch für Gemeinde gibt es eine Rüge. Man habe den Landeshauptmann ersucht, gemeinsam mit der Marktgemeinde eine gütliche Lösung zur Befriedigung der Betroffenen zu finden.



Dazu Anwalt Novak-Kaiser: „Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Der Bürgermeister hat die Bürger über ihre Rechte falsch informiert. Jetzt ist es wichtig, dass die Betroffenen, ihr Geld zurückbekommen.“

Bürgermeister Hermann Göglburger: „Ich kenne kein Schreiben der Volksanwaltschaft. Wir müssen warten, bis die Aufsichtsbehörde an uns herantritt. Wenn eine rechtliche Beurteilung vorliegt, werden wir dieser nachkommen.“