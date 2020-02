Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rechtsanwalt Günter Novak-Kaiser wird als Listenzweiter für die SPÖ in den Gemeinderat einziehen © Mario Spreitzer

Mit Vizebürgermeister Christoph Stolz als Listenerster geht die SPÖ in St. Peter am Kammersberg in die Wahl. Direkt hinter ihm sind bekannte Gesichter gereiht: Rechtsanwalt Günter Novak-Kaiser und die ehemalige Bürgermeisterin Sonja Pilgram. Für Novak-Kaiser ist es der erste Einstieg in die Kommunalpolitik, er will sich Themen wie einer tagesflexiblen Kinderbetreuung annehmen.



Die Liste mit allen Unterstützern soll in einer öffentlichen Veranstaltung am 28. Februar präsentiert werden. „Wir haben bewusst einen späten Zeitpunkt gewählt. Wir wollen der Bevölkerung einen langen Wahlkampf ersparen“, so Vizebürgermeister Stolz. Unterstützt wird die Liste aber jedenfalls von dem aus St. Peter am Kammersberg stammenden Nationalratsabgeordneten Max Lercher.