Premiere von „Kleine Zeitung Tennis in the Box“ am Red-Bull-Ring ist fast ausverkauft, ab Donnerstag geht’s in Spielberg rund.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Boxen der Rennstrecke verwandeln sich in ein Spielfeld © Lucas Pripfl

Padel-Tennis? Auch wenn die junge Trendsportart in Österreich noch weitgehend unbekannt ist, der dynamische Racket-Sport zählt weltweit bereits zehn Millionen aktive Spieler – Tendenz stark steigend. Kein Wunder, dass sich auch der „schönste Spielplatz Österreichs“ diese Chance nicht entgehen lassen will: Von 20. bis 23. Februar soll Padel-Tennis bei der Premiere von „Kleine Zeitung Tennis in the Box“ am Red-Bull-Ring einem breiten Publikum bekannt gemacht werden. Dort, wo sonst Formel 1-Boliden für die Rennen vorbereitet werden, steht diese Woche alles im Zeichen des „Abenteuers Padel“. Die Boxen der Rennstrecke verwandeln sich in eine Sportarena, wenn Zweierteams in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten.