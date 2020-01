Als "Pflegeheim am Bauernhof" hat sich der Adelwöhrerhof weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Nun ist die junge Generation am Zug - mit einer Austernpilzzucht und Urlaub am Bauernhof.

Anna und Florian Steiner haben die Pilzzucht ins Leben gerufen © Sarah Ruckhofer

Eine Pilzzucht am Bauernhof, der noch dazu ein Pflegeheim beheimatet? Es gibt offenbar nichts, was es am Adelwöhrerhof in Möderbrugg nicht gibt. Seit 2002 betreuen Petra und Johann Steiner 14 pflegebedürftige Menschen auf ihrem Hof. Die Senioren teilen sich ihr Zuhause mit Schweinen und Hunden, mit Pferden, Hühnern, Kaninchen, Schafen, Katzen und Ziegen. Insgesamt 50 Vierbeiner stehen für tiergestützte Interventionen bereit, nach Absprache dürfen die Bewohner auch ihre eigenen Haustiere mitbringen.