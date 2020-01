Großer Bedarf, aber zu wenig geeignete Lehrlinge: Die Fliegerwerft des Bundesheeres in Zeltweg sucht händeringend nach qualifizierten Jugendlichen. Ein großes Problem sind auch fehlende Lehrlingshäuser in der Region.

Erich Wolfsberger (Mitte) und Werner Auinger (rechts) mit den Lehrlingen Oskar Mick (Elektroniker), René Müller, Noah Mittendrein und Lukas Hörzer (alle Luftfahrzeugtechniker) sowie Tiffany Wolfinger (Betriebslogistikkauffrau) © Sarah Ruckhofer

Die Ausbildung ist vielseitig und fundiert, der Lehrbetrieb mehrfach ausgezeichnet, die Jobchancen sind bestens und die Bezahlung ist attraktiv: Trotzdem gehen dem Bundesheer in Zeltweg die Lehrlinge aus. Seit 2002 werden in der Fliegerwerft 2 am Fliegerhorst Hinterstoisser Luftfahrzeugtechniker und Betriebslogistiker ausgebildet, später kamen auch Elektriker dazu. 70 junge Menschen haben bislang die Ausbildung durchlaufen, 57 davon arbeiten bis heute in der Fliegerwerft. "Früher hatten wir mehr als 100 Bewerber für fünf Lehrstellen. Heute sind es maximal 20 bis 30", seufzt Erich Wolfsberger, der die Ausbildung verantwortet. "Wir würden noch viel mehr Lehrlinge brauchen und hätten auch die Kapazitäten. Aber uns fehlen die Bewerber."