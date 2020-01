20 Feuerwehrleute der Wehr Feistritz am Kammersberg rückten am 9. Jänner zu einem Unfall in Mitterdorf aus: Junge Fahrzeuglenkerin rutschte mit ihrem Wagen in einen Bach.

Feuerwehr Feistritz rückte am 9. Jänner zu einem Umfall aus (Sujet) © APA/Helmut Fohringer

Von der Straße abgekommen ist eine junge Fahrzeuglenkerin am 9. Jänner in St. Peter am Kammersberg. Der Wagen rutschte in einen kleinen Bach.



Der Unfall im Ortsteil Mitterdorf endete glücklicherweise glimpflich. Die Frau wurde vom Roten Kreuz zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren auch Polizei und die Feuerwehr Feistritz am Kammersberg mit 20 Leuten und zwei Fahrzeugen.