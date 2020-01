Nur wenige Tage nach einem Stromausfall in der Bezirkshauptstadt und einigen umliegenden Gemeinden wurde es nun in Teilen von St. Lambrecht dunkel.

Ein Materialfehler sorgte für einen Stromausfall in St. Lambrecht © APA/Robert Jäger

Die Serie an Stromausfällen im Bezirk Murau geht weiter: Nach den großflächigen "Blackouts" aufgrund heftiger Schneefälle Mitte November und einem kurzen Ausfall in der Bezirkshauptstadt sowie umliegenden Gemeinden am 23. Dezember (wir berichteten) brach am Sonntag in Teilen von St. Lambrecht das Netz zusammen. Rund eine Stunde lang waren rund 300 Haushalte ohne Strom.