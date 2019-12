Nach einem weiteren großflächigen Stromausfall am 23. Dezember übt Kurt Woitischek, Chef der Stadtwerke Murau, heftige Kritik an der Energie Steiermark.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrmals kam es für Kunden der Stadtwerke Murau im heurigen Jahr zu Stromausfällen © KK

Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Dezember – und sorgt auch Tage später noch für Diskussionen: Am Montag waren gegen 22 Uhr Tausende Haushalte in der Stadt Murau und in umliegenden Gemeinden für rund 15 Minuten ohne Strom.