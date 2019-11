Facebook

Die Nightline fährt seit 2015 erfolgreich durch das Murtal © kk

Die unerfreuliche Serie an Ekel-Vorfällen in der Nightline Murtal geht weiter: Am Samstag musste nun sogar die dritte und letzte Runde des Nachtbusses ab Kobenz wegen Reinigungsarbeiten gestrichen werden. „Ich weiß nicht, was momentan los ist“, seufzt Wolfgang Moitzi, der das Projekt einst mit Mitstreitern ins Leben gerufen hat. „Jahrelang gab’s keine Probleme. Dass sich hin und wieder jemand übergeben muss, ist logisch. Aber momentan passiert es bei fast jeder Fahrt.“