Die Wassermassen rissen entlang der Lavant in Obdach Tausende Tonnen an Steinschlichtungen mit sich. Die Straße brach an mehreren Abschnitten ein. Die Aufbauarbeiten werden Monate andauern © Raphael Ofner

In den vergangenen Tagen gingen in der zum Katastrophengebiet erklärten Murtaler Gemeinde Obdach erneut starke Regenfälle nieder. „Im Ortsteil Obdachegg kam es zu kleineren Überschwemmungsschäden“, wie Bürgermeister Peter Bacher erklärt. Und doch kann der Gemeindechef vorerst aufatmen. Denn zumindest der von Unwettern Ende August so schwer verwüstete Lavantgraben blieb diesmal vom Schlimmsten verschont.