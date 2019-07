Facebook

Farhad Dianat überlegt, seine Praxis in Scheifling zu schließen © Sarah Ruckhofer

Die drohende dauerhafte Schließung der Hausapotheke Scheifling zieht weite Kreise. Ähnliche Problemstellungen gibt es in vielen Einarzt-Gemeinden in Österreich, das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes sorgt daher für massive Unruhe. Zu Wort meldete sich am Montag auch die steirische Ärztekammer. Für Präsident Herwig Lindner ist das Urteil eine „Katastrophe für die Menschen in der Region“, „sie verlieren die ärztliche Hausapotheke, sie werden wohl auch ihre hausärztliche Nahversorgung verlieren und bekommen nichts dafür“.