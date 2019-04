Karl Schmidhofer im Parlament"Ich gehe mit Respekt und Demut zur Angelobung"

Karl Schmidhofer wird am Donnerstag als Abgeordneter zum Nationalrat angelobt. Er folgt der verstorbenen Barbara Krenn.

Warb im Wahlkampf für sich selbst und Sebastian Kurz: Karl Schmidhofer © KK

Er ließ nichts unversucht, um bei der Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 in den Nationalrat zu kommen. Von großflächigen Plakaten im Mur- und Ennstal über Inserate bis hin zu türkiser Kleidung und dem Wunschkennzeichen „Kurz 1“: das alles sollte mithelfen, mit möglichst vielen Vorzugsstimmen den Sprung ins Parlament zu schaffen. Letztlich hat es nicht gereicht. Der Tod der Abgeordneten Barbara Krenn war der tragische Anlass, dass Karl Schmidhofer nun doch ein Mandat bekommt. Am Donnerstag wird er angelobt. Wir haben ihn zum Interview gebeten:

